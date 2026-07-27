Семейная пара из Ростова-на-Дону погибла при атаке беспилотников ВСУ
Супруги погибли в результате ударов украинских беспилотников по территории Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Медики оказали раненым помощь, одному из них помогли на месте с легкими ранениями, остальных доставили в больницу.
Падение сбитых воздушных целей стало причиной возгораний на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений, также рассказал глава области. Кроме того, из-за БПЛА загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Спасатели ликвидируют пожар на площади 400 кв. м.
Слюсарь уточнил, что в нескольких частных домах региона также разрушено остекление. Это же произошло на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.
27 июля оперштаб Белгородской области сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на областной центр были ранены 12 мирных жителей. В их числе – двое детей. Одна женщина получила слепое осколочное ранение, помощь ей оказали на месте. Остальных пострадавших с разными травмами доставили в больницы. В городе загорелись несколько квартир в многоквартирном доме и более 15 машин. Пожарные ликвидировали возгорания.