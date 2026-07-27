При атаке беспилотников на Белгород пострадали 12 человек
В результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород были ранены 12 мирных жителей. В их числе – двое детей, сообщил оперштаб региона.
В результате атаки одна женщина получила слепое осколочное ранение, помощь ей оказали на месте. Остальных пострадавших с разными травмами доставили в больницы.
В городе загорелись несколько квартир в многоквартирном доме и более 15 машин. Пожарные ликвидировали возгорания. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов.
25 июля временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что два мирных жителя погибли в результате атаки ВСУ на Грайворонский округ.