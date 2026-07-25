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Главная / Политика /

Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

Ведомости

В Грайворонском округе Белгородской области два мирных жителя скончались в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека. Один из них – сотрудник МЧС. Он пострадал в ходе ликвидации пожара после атаки БПЛА. Еще три человека попали в больницы. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое

За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. ВСУ дважды обстреливали регион с использованием авиации и реактивных систем залпового огня, четыре раза сбросили взрывные устройства с дронов.

Силы ПВО сбили и подавили в регионе 195 БПЛА.

В результате массированной ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали пять человек. Помощь медиков потребовалась четырем мужчинам в Ростове-на-Дону и одному пострадавшему в Красносулинском районе. Двое пострадавших находятся в больнице. За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.

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