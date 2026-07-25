Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Грайворонском округе Белгородской области два мирных жителя скончались в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека. Один из них – сотрудник МЧС. Он пострадал в ходе ликвидации пожара после атаки БПЛА. Еще три человека попали в больницы. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое