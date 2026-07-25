Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область
В Грайворонском округе Белгородской области два мирных жителя скончались в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. При ночной атаке на Белгород и округ пострадали четыре человека. Один из них – сотрудник МЧС. Он пострадал в ходе ликвидации пожара после атаки БПЛА. Еще три человека попали в больницы. Медики оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое
За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. ВСУ дважды обстреливали регион с использованием авиации и реактивных систем залпового огня, четыре раза сбросили взрывные устройства с дронов.
Силы ПВО сбили и подавили в регионе 195 БПЛА.
В результате массированной ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали пять человек. Помощь медиков потребовалась четырем мужчинам в Ростове-на-Дону и одному пострадавшему в Красносулинском районе. Двое пострадавших находятся в больнице. За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись более 20 регионов страны, а также акватория Азовского моря.