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Двое взрослых и ребенок погибли из-за ударов ВСУ по Ростову-на-Дону

Ведомости

В результате ударов украинских беспилотников в Ростове-на-Дону погибли двое взрослых и ребенок, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Общее число жертв украинской атаки на областной центр выросло до пяти.

По словам Слюсаря, троих погибших спасатели обнаружили при разборе завалов многоквартирного дома. Он подчеркнул, что пострадавшие получают от властей всю необходимую помощь.

Специалисты продолжают ликвидировать последствия атак. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, уточнил губернатор.

Утром 27 июля Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону погибла семейная пара. Позже он уточнил, что количество раненых в результате ночных украинских ударов по территории Ростовской области увеличилось до восьми. Все они пострадали в областном центре из-за падения обломков БПЛА. Один мужчина находится в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами.

Губернатор писал, что ВСУ ударили по центру для лиц без определенного места жительства в Ростове. По его данным, в момент удара в здании находилось 43 проживающих и три сотрудника. Среди них нет пострадавших, центр продолжил работу в штатном режиме.

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