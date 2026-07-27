Двое взрослых и ребенок погибли из-за ударов ВСУ по Ростову-на-Дону

Утром 27 июля Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону погибла семейная пара. Позже он уточнил, что количество раненых в результате ночных украинских ударов по территории Ростовской области увеличилось до восьми. Все они пострадали в областном центре из-за падения обломков БПЛА. Один мужчина находится в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами.