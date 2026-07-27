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Число пострадавших от атак ВСУ в Ростовской области выросло до восьми

Ведомости

Количество раненых в результате ночных украинских ударов по территории Ростовской области увеличилось до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, атаки были зафиксированы в Ростове, Таганроге, а также в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах области. Все восемь пострадавших получили ранения в Ростове из-за падения обломков БПЛА на жилые дома. Двоим из них медики оказали помощь на месте, еще шесть человек госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами.

Слюсарь уточнил, что 56 человек находятся в пункте временного размещения после эвакуации из многоквартирных домов, которые подверглись атаке. Пострадало также здание центра для лиц без определенного места жительства. В момент удара в учреждении находились 43 проживающих и три сотрудника. Никто из них не пострадал, центр продолжил работу в штатном режиме.

Утром 27 июля губернатор сообщил, что супруги погибли в результате ударов украинских беспилотников по территории Ростова-на-Дону. Тогда он говорил, что пострадали пять человек. Отмечалось, что два мирных жителя, включая несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии. Из-за ударов беспилотников также произошло возгорание нескольких автомобилей поблизости с домами. Спасатели ликвидируют пожар на площади 400 кв. м.

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