Число пострадавших от атак ВСУ в Ростовской области выросло до восьми

По его данным, атаки были зафиксированы в Ростове, Таганроге, а также в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах области. Все восемь пострадавших получили ранения в Ростове из-за падения обломков БПЛА на жилые дома. Двоим из них медики оказали помощь на месте, еще шесть человек госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами.