ВСУ ударили по центру для лиц без определенного места жительства в Ростове

27 июля Слюсарь сообщил, что в Ростовской области погибли два человека, еще восемь пострадали. Помимо Ростова и Таганрога, атаки были зафиксированы в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах области. Двоим раненым медики оказали помощь на месте, еще шесть человек госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами.