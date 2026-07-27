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ВСУ ударили по центру для лиц без определенного места жительства в Ростове

Ведомости

Центр для лиц без определенного места жительства пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, в момент удара в здании находилось 43 проживающих и три сотрудника. Среди них нет пострадавших, центр продолжил работу в штатном режиме.

Слюсарь также рассказал, что при падении обломков украинских дронов в Ростове повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Спасатели ликвидировали пожар площадью 400 кв. м, который возник на территории складов.

Администрация города, указал губернатор, приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах поврежденных домов. Полиция оцепила пострадавшие участки.

27 июля Слюсарь сообщил, что в Ростовской области погибли два человека, еще восемь пострадали. Помимо Ростова и Таганрога, атаки были зафиксированы в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском и Миллеровском районах области. Двоим раненым медики оказали помощь на месте, еще шесть человек госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии со значительными ожогами и переломами.

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