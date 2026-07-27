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Главная / Общество /

МИД РФ: за девять дней от атак ВСУ погибли 86 человек

Ведомости

За девять дней, с 15 по 24 июля, в результате ударов ВСУ по мирным жителям и объектам российской гражданской инфраструктуры погибли 86 человек, включая шестерых детей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что за указанный период от атак пострадали 495 человек, среди них 12 несовершеннолетних. Захарова напомнила о ракетном ударе по Кировской области и об атаках на пассажирские автобусы в Белгородской области.

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке ВСУ утром 24 июля, в результате погибли шесть человек и еще 26 получили ранения. На предприятии возник пожар, его оперативно потушили.

20 июля в городе Шебекине Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, погибли пять человек, включая одного ребенка, еще 23 человека пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля в поселке Дубовое в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус один человек погиб, четверо получили ранения, среди них 16-летняя девушка.

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