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Суд приговорил исполнителя теракта в ЖК «Алые паруса» к 22 годам

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил исполнителя теракта в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы, передает «РИА Новости».

«Признать Манукяна виновным и назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы», – сказал судья в ходе закрытого заседания.

Согласно постановлению, в течение шести лет осужденный будет находиться в тюрьме, а затем до окончания срока – в колонии строгого режима. Суд также конфисковал у Манукяна автомобиль Mercedes в доход государства. Машина использовалась злоумышленников для перевозки самодельного взрывного устройства.

В мае Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о террористическом акте в жилом доме на улице Авиационной. Манукяну были предъявлены обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств), совершенные организованной группой.

По данным следствия, не позднее марта 2024 г. неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план теракта в Москве, целью которого стал Саркисян. Для подготовки преступления была создана организованная группа, участники которой наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и систему охраны, а также фиксировали его перемещения. В дальнейшем Манукян обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства.

Взрыв произошел 3 февраля 2025 г. Саркисян в этот момент приближался к месту вместе с охраной. Он и один из участников группы погибли, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, преступники нанесли имущественный ущерб управляющей компании.

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