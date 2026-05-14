СК завершил расследование убийства главы батальона «Арбат» Саркисяна

По версии следствия, не позднее марта 2024 г. неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план теракта в Москве, целью которого стал основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Для подготовки преступления, как утверждает СК, была создана организованная группа, участники которой наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и систему охраны, а также фиксировали его перемещения. В дальнейшем Манукян, по данным следствия, обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства.