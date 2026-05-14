СК завершил расследование убийства главы батальона «Арбат» Саркисяна

Ведомости

В Москве завершено расследование уголовного дела о террористическом акте в жилом доме на улице Авиационной, материалы переданы в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Фигурантом дела является Вараж Манукян, внесенный в реестр экстремистов и террористов. Ему предъявлены обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств), совершенные организованной группой.

По версии следствия, не позднее марта 2024 г. неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план теракта в Москве, целью которого стал основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. Для подготовки преступления, как утверждает СК, была создана организованная группа, участники которой наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и систему охраны, а также фиксировали его перемещения. В дальнейшем Манукян, по данным следствия, обеспечил перевозку, хранение и передачу самодельного взрывного устройства.

3 февраля 2025 г. устройство было приведено в действие в подъезде жилого дома на Авиационной улице, когда Саркисян приближался к месту вместе с охраной. В результате взрыва Саркисян и один из участников группы погибли, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести, а также был причинен имущественный ущерб управляющей компании.

В отношении Манукяна дело направлено в суд, часть соучастников объявлена в розыск, а производство по делу одного из погибших прекращено.

