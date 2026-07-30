Ямпольская: в учебники по русскому языку включат данные о героях спецоперации
Сведения о подвигах участников спецоперации включат в учебники по русскому языку для старших классов. Об этом сообщила советник президента России Елена Ямпольская.
По ее словам, данные о героях уже есть в единых учебниках для 10-х и 11-х классов, а также для среднего профессионального образования.
«Обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, над которыми сейчас работают авторские коллективы», – сказала Ямпольская.
21 июля в Министерстве просвещения России сообщили, что ведомство сформировало списки произведений для школьного образования и внеклассного чтения. Туда вошли современные книги патриотической направленности, в том числе посвященные спецоперации. Списки уже направлены в школьные библиотеки всех субъектов РФ.