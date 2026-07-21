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Главная / Общество /

Минпросвещения определило книги о спецоперации для школьников

Ведомости

Министерство просвещения России сформировало перечни произведений для школьного образования и внеклассного чтения, куда вошли современные книги патриотической направленности, в том числе посвященные спецоперации. Списки уже направлены в школьные библиотеки всех регионов страны, сообщили в ведомстве.

В отдельный раздел «Za наших» включены произведения современных авторов, посвященные событиям спецоперации и ее участникам. В перечень вошли книги Н. Иванова «Суворовец Воевода», О. Измайлова «Донбасс – сердце России», А. Можаева «За чертой», В. Поволяева «Путь кочевника», А. Шорохова «Бранная слава», а также сборник под редакцией Т. Родионовой «Поэzия русской зимы».

Подготовленные списки охватывают несколько направлений: произведения, входящие в федеральные образовательные программы для начальной, основной и средней школы, литературу для внеклассного чтения и современные патриотические издания.

4 июля министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал предложение о включении литературных произведений о спецоперации в образовательные программы. В 2025 г. Минпросвещения РФ сформировало перечень современных патриотических произведений, рекомендованных для внеклассного чтения с нового учебного года. В список вошли книги о ходе спецоперации на Украине и событиях на Донбассе. В частности, в нем есть произведения Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества».

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