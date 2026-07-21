Минпросвещения определило книги о спецоперации для школьников

4 июля министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал предложение о включении литературных произведений о спецоперации в образовательные программы. В 2025 г. Минпросвещения РФ сформировало перечень современных патриотических произведений, рекомендованных для внеклассного чтения с нового учебного года. В список вошли книги о ходе спецоперации на Украине и событиях на Донбассе. В частности, в нем есть произведения Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества».