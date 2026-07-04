Кравцов поддержал идею включить в школьную программу книги о спецоперации
Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал предложение о включении литературных произведений о спецоперации в образовательные программы. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения.
Заявление Кравцов сделал в ходе своей поездки в Южно-Сахалинск, где министр посетил исторический парк «Россия – Моя история», дал старт фотовыставке «Профессионалы», проверил организацию обучения в парке, методическую работу с музеями школ. Кравцов также провел встречу с педагогами и обсудил с ними развитие сети профильных психолого-педагогических классов.
В 2025 г. Минпросвещения РФ сформировало перечень современных патриотических произведений, рекомендованных для внеклассного чтения с нового учебного года. В список вошли книги о ходе спецоперации на Украине и событиях на Донбассе. В частности, в нем есть произведения Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества».
В июне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал о нормативах чтения для школьников. Максимальное время чтения в день не должно превышать одного часа для первоклассников. Для учащихся 2–3-х классов норма составляет 1,5 часа, для 4–5-х классов – два часа, для 6–8-х – два с половиной часа, а для старшеклассников – до трех с половиной часов.