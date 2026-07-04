Кравцов поддержал идею включить в школьную программу книги о спецоперации

В июне эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин рассказал о нормативах чтения для школьников. Максимальное время чтения в день не должно превышать одного часа для первоклассников. Для учащихся 2–3-х классов норма составляет 1,5 часа, для 4–5-х классов – два часа, для 6–8-х – два с половиной часа, а для старшеклассников – до трех с половиной часов.