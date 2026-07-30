Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

28 июля мэр Москвы также сообщал, что к платформе «МосмедИИ» подключено более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России. По его словам, с помощью сервисов искусственного интеллекта уже обработано свыше 16 млн медицинских исследований. Платформа, доступ к которой для регионов был открыт в 2024 г. по поручению президента России Владимира Путина, включает 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии.