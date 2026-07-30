Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России
Морозовская детская больница оказывает медицинскую помощь не только жителям столицы, но и пациентам из всех 89 субъектов России. Ежегодно лечение здесь проходят более 10 000 детей из других регионов, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас в больнице началось комплексное обновление двух корпусов – центра расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения.
В здании Центра проведут капитальный ремонт кровли, заменят окна и двери, обновят инженерные системы, при этом максимально сохранив исторический облик. Специалисты также восстановят кирпичную кладку и декоративные элементы фасада.
Корпус неонатологического отделения получит новый утепленный вентилируемый фасад, выполненный в едином стиле с главным корпусом больницы. Внутри полностью обновят инженерные коммуникации и установят новые лифты.
28 июля мэр Москвы также сообщал, что к платформе «МосмедИИ» подключено более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России. По его словам, с помощью сервисов искусственного интеллекта уже обработано свыше 16 млн медицинских исследований. Платформа, доступ к которой для регионов был открыт в 2024 г. по поручению президента России Владимира Путина, включает 18 ИИ-сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии.