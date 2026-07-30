Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,822+0,22%CHKZ16 800+5%MGTS1 204+0,17%IMOEX2 225,59-0,52%RTSI877,98-1,14%RGBI115,62+0,51%RGBITR776,41+0,53%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В ЭФКО подтвердили задержание директора по стратегическому развитию Романцева

Ведомости

В пресс-службе ГК «ЭФКО» подтвердили «Ведомостям» задержание нескольких сотрудников компании, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.

В компании подчеркнули, что сотрудники, в отношении которых проводятся процессуальные действия, внесли значительный вклад в развитие бизнеса. Пресс-служба также отметила, что каждый из задержанных «принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ».

В ЭФКО отдельно обратили внимание на появление в интернете большого количества неподтвержденной информации, связанной с произошедшими событиями. Компания призвала воздерживаться от распространения слухов и ориентироваться исключительно на официальные сообщения.

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «ЭФКО» Екатерина Кустова и Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, суд также отправил их под стражу. Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте