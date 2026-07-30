В ЭФКО подтвердили задержание директора по стратегическому развитию Романцева
В пресс-службе ГК «ЭФКО» подтвердили «Ведомостям» задержание нескольких сотрудников компании, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.
В компании подчеркнули, что сотрудники, в отношении которых проводятся процессуальные действия, внесли значительный вклад в развитие бизнеса. Пресс-служба также отметила, что каждый из задержанных «принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ».
В ЭФКО отдельно обратили внимание на появление в интернете большого количества неподтвержденной информации, связанной с произошедшими событиями. Компания призвала воздерживаться от распространения слухов и ориентироваться исключительно на официальные сообщения.
30 июля Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «ЭФКО» Екатерина Кустова и Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, суд также отправил их под стражу. Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».