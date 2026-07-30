В ЭФКО подтвердили задержание директора по стратегическому развитию Романцева

30 июля Мещанский суд Москвы арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «ЭФКО» Екатерина Кустова и Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, суд также отправил их под стражу. Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».