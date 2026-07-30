Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,814+0,16%CHKZ16 800+5%MGTS1 204+0,17%IMOEX2 225,29-0,53%RTSI877,83-1,15%RGBI115,62+0,51%RGBITR776,41+0,53%
Главная / Общество /

Прокуратура подала 19 100 исков на 5,2 млрд рублей по трудовым спорам

Ведомости

Органы прокуратуры за первое полугодие 2026 г. направили в суды 19 100 исков на общую сумму 5,2 млрд руб. в защиту трудовых прав граждан. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России по итогам совещания под председательством главы Генпрокуратуры Александра Гуцана.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением трудовых прав остается одним из ключевых направлений прокурорского надзора. Отдельное внимание прокуроры уделяют защите прав участников спецоперации и членов их семей. По данным ведомства, в 27 регионах были пресечены необоснованные отказы в предоставлении земельных участков и компенсационных выплат. Кроме того, прокуратура ведет мониторинг работы органов власти по трудоустройству демобилизованных военнослужащих.

Генпрокуратура также сообщила о результатах надзора в сфере здравоохранения. По искам прокуроров 1500 граждан возмещены расходы на покупку лекарств и медицинских изделий на сумму 150 млн руб., еще 1800 человек обеспечены необходимыми препаратами. Кроме того, были отремонтированы более 50 больниц и поликлиник, а свыше 150 медицинских учреждений получили необходимое оборудование.

Генпрокурор впервые выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом

Общество

Прокуратура также продолжает проверки в сфере защиты прав детей, контроля цен на коммунальные услуги и социально значимые товары, а также надзора за исполнением национальных проектов и соблюдением природоохранного законодательства. В 11 регионах, как уточнили в ведомстве, пресечены случаи самовольного занятия земель особо охраняемых природных территорий коттеджами, пирсами и другими объектами. Также прокуроры отклонили 63,7% внеплановых проверок, чтобы защитить бизнес от необоснованного административного вмешательства.

В апреле Гуцан в Совфеде во время представления ежегодного доклада о состоянии законности и правопорядка заявил, что уровень преступности в 2025 г. зафиксировался на рекордно низкой отметке за всю историю современной России – было зарегистрировано 1,771 млн преступлений (чуть более 1200 преступлений на 100 000 человек).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте