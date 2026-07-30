Прокуратура подала 19 100 исков на 5,2 млрд рублей по трудовым спорам
Органы прокуратуры за первое полугодие 2026 г. направили в суды 19 100 исков на общую сумму 5,2 млрд руб. в защиту трудовых прав граждан. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России по итогам совещания под председательством главы Генпрокуратуры Александра Гуцана.
В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением трудовых прав остается одним из ключевых направлений прокурорского надзора. Отдельное внимание прокуроры уделяют защите прав участников спецоперации и членов их семей. По данным ведомства, в 27 регионах были пресечены необоснованные отказы в предоставлении земельных участков и компенсационных выплат. Кроме того, прокуратура ведет мониторинг работы органов власти по трудоустройству демобилизованных военнослужащих.
Генпрокуратура также сообщила о результатах надзора в сфере здравоохранения. По искам прокуроров 1500 граждан возмещены расходы на покупку лекарств и медицинских изделий на сумму 150 млн руб., еще 1800 человек обеспечены необходимыми препаратами. Кроме того, были отремонтированы более 50 больниц и поликлиник, а свыше 150 медицинских учреждений получили необходимое оборудование.
Прокуратура также продолжает проверки в сфере защиты прав детей, контроля цен на коммунальные услуги и социально значимые товары, а также надзора за исполнением национальных проектов и соблюдением природоохранного законодательства. В 11 регионах, как уточнили в ведомстве, пресечены случаи самовольного занятия земель особо охраняемых природных территорий коттеджами, пирсами и другими объектами. Также прокуроры отклонили 63,7% внеплановых проверок, чтобы защитить бизнес от необоснованного административного вмешательства.
В апреле Гуцан в Совфеде во время представления ежегодного доклада о состоянии законности и правопорядка заявил, что уровень преступности в 2025 г. зафиксировался на рекордно низкой отметке за всю историю современной России – было зарегистрировано 1,771 млн преступлений (чуть более 1200 преступлений на 100 000 человек).