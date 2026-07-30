Прокуратура подала 19 100 исков на 5,2 млрд рублей по трудовым спорам

В апреле Гуцан в Совфеде во время представления ежегодного доклада о состоянии законности и правопорядка заявил, что уровень преступности в 2025 г. зафиксировался на рекордно низкой отметке за всю историю современной России – было зарегистрировано 1,771 млн преступлений (чуть более 1200 преступлений на 100 000 человек).