Все члены УЕФА хотят бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2030 году
Все страны-члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в число которых входит и Россия, готовы бойкотировать чемпионат мира по футболу в знак протеста против планов главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продать права на проведение турнира. Об этом сообщил talkSport со ссылкой на источники в УЕФА.
По информации издания, соответствующее решение представители всех 55 национальных ассоциаций приняли в ходе экстренного совещания, которое состоялось днем 30 июля. Источники утверждают, что участники встречи договорились не поддерживать ни один турнир, проводимый под эгидой ФИФА.
30 июля стало известно, что ФИФА впервые открыто обсуждает превращение чемпионата мира и других ключевых турниров в отдельный коммерческий актив с внешними инвесторами.
Речь идет не о продаже самой организации, а о создании дочерней структуры FIFA Forward Enterprises (FFE), в которую планируется передать коммерческие и операционные функции по главным соревнованиям ФИФА – мужскому и женскому чемпионатам мира, клубному ЧМ, а также медиаправам, спонсорству, билетам и лицензированию. Затем до 21% этой структуры может быть продано частным инвесторам за $4,2 млрд при предварительной оценке компании в $20 млрд.