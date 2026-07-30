Все члены УЕФА хотят бойкотировать чемпионат мира по футболу в 2030 году

Речь идет не о продаже самой организации, а о создании дочерней структуры FIFA Forward Enterprises (FFE), в которую планируется передать коммерческие и операционные функции по главным соревнованиям ФИФА – мужскому и женскому чемпионатам мира, клубному ЧМ, а также медиаправам, спонсорству, билетам и лицензированию. Затем до 21% этой структуры может быть продано частным инвесторам за $4,2 млрд при предварительной оценке компании в $20 млрд.