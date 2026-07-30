Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко

Едешко родился в 1945 г. в Белорусской ССР. Он стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе. Играл за баскетбольные клубы «Спартак» (Минск), РТИ (Минск), ЦСКА (Москва), СКА (Киев). За свою жизнь он стал чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.