Умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко
Советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 г. Иван Едешко скончался в возрасте 81 года, сообщили в клубе ЦСКА.
Информацию о прощальной церемонии опубликуют 31 июля.
Едешко родился в 1945 г. в Белорусской ССР. Он стал одним из первых высоких плеймейкеров в мировом баскетболе. Играл за баскетбольные клубы «Спартак» (Минск), РТИ (Минск), ЦСКА (Москва), СКА (Киев). За свою жизнь он стал чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы со сборной СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов и восьмикратным чемпионом СССР в составе ЦСКА.
Едешко вошел в историю отечественного баскетбола на олимпиаде в Мюнхене 1972 г.: он сделал «золотой пас» баскетболисту Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США. Сборная СССР тогда вырвала победу с минимальным разрывом: 51:50.
По завершении карьеры Едешко начал работу тренером. В 1982 г. он снова стал чемпионом мира в составе сборной СССР, трижды становился чемпионом России с ЦСКА как главный тренер и ассистент.