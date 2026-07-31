РБК: ущерб по делу миллиардера Кустова составил 8,6 млрд рублей
По данным собеседников агентства, речь идет о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест Кустова. В этот же день был задержан гендиректор компании Евгений Ляшенко. Они подозреваются в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам источника «Ведомостей», Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича.
Если вина Кустова и Ляшенко будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. РБК писал со ссылкой на источники, что претензии следователей связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Ранее в рамках этого дела уже был арестован генеральный директор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.
В ГК «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. 30 июля Мещанский суд отправил в СИЗО замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). 29 июля были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и Романцев.