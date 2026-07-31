РБК: ущерб по делу миллиардера Кустова составил 8,6 млрд рублей

Если вина Кустова и Ляшенко будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. РБК писал со ссылкой на источники, что претензии следователей связаны с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». Ранее в рамках этого дела уже был арестован генеральный директор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.