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Главная / Бизнес /

Миллиардер Валерий Кустов арестован по делу о мошенничестве

Что известно об уголовном преследовании руководителей ГК «Эфко»
Валерия Кузьменко
Елена Орехова
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Вечером 30 июля Мещанский суд Москвы санкционировал арест председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова. Вместе с ним в этот день был задержан генеральный директор компании Евгений Ляшенко. Следователи подозревают их в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Близкий к следствию источник «Ведомостей» рассказал, что Кустов также проходит потерпевшим в рамках другого уголовного дела – против основателя «Русагро» Вадима Мошковича.

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