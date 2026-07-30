Председателя совета директоров ЭФКО Кустова задержали по делу о хищении

В компании заявили, что задержанные внесли значительный вклад в развитие бизнеса. В пресс-службе также отметили, что они принимали непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики, развитии инновационных проектов и обеспечении продовольственной безопасности России. Кроме того, в ЭФКО призвали не распространять неподтвержденную информацию о произошедшем и ориентироваться только на официальные сообщения.