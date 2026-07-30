Председателя совета директоров ЭФКО Кустова задержали по делу о хищении
По информации собеседника издания, ходатайства следствия об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривает Мещанский райсуд Москвы.
Уточняется, что Кустова и Ляшенко подозревают в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
До этого сообщалось, что в ГК «ЭФКО» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.
В компании заявили, что задержанные внесли значительный вклад в развитие бизнеса. В пресс-службе также отметили, что они принимали непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики, развитии инновационных проектов и обеспечении продовольственной безопасности России. Кроме того, в ЭФКО призвали не распространять неподтвержденную информацию о произошедшем и ориентироваться только на официальные сообщения.