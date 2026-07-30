Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,822+0,22%CHKZ16 800+5%MGTS1 204+0,17%IMOEX2 225,24-0,53%RTSI877,82-1,16%RGBI115,62+0,51%RGBITR776,41+0,53%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Председателя совета директоров ЭФКО Кустова задержали по делу о хищении

Ведомости

Председатель совета директоров ГК «ЭФКО» Валерий Кустов и генеральный директор компании Евгений Ляшенко задержаны по делу о хищении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

По информации собеседника издания, ходатайства следствия об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривает Мещанский райсуд Москвы.

Уточняется, что Кустова и Ляшенко подозревают в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ГК «ЭФКО» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.

В компании заявили, что задержанные внесли значительный вклад в развитие бизнеса. В пресс-службе также отметили, что они принимали непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики, развитии инновационных проектов и обеспечении продовольственной безопасности России. Кроме того, в ЭФКО призвали не распространять неподтвержденную информацию о произошедшем и ориентироваться только на официальные сообщения.

Читайте также:Суд арестовал замглавы управления Минпромторга по делу о растрате
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь