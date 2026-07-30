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Главная / Общество /

Чем известен миллиардер Валерий Кустов

Основной акционер «Эфко» арестован
Денис Куренев
Дмитрий Астахов / ТАСС
Дмитрий Астахов / ТАСС

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова, рассказал «Ведомостям» участник судебного процесса. По данным «Интерфакса», следствие подозревает его и гендиректора ГК Евгения Ляшенко в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации РБК, дело связано с проектом по созданию беспилотников «Транспорт будущего». О том, что известно о Кустове, – в справке «Ведомостей».

Валерий Кустов родился 17 мая 1961 г. в Воронеже. В 1983 г. окончил Воронежский государственный технический университет. После вуза работал инженером, затем стал заместителем главного инженера на электронном заводе «Девиз».

В начале 1990-х Кустов вместе с партнерами выкупил эфиромасличный комбинат «Эфирное» в Алексеевке Белгородской области. На его базе в 1994 г. была основана «Эфко». Вскоре новые владельцы перепрофилировали предприятие на выпуск подсолнечного масла, к ассортименту которого потом добавились майонез и другие масложировые продукты. Первым крупным известным брендом стало подсолнечное масло «Слобода».

Первые годы Кустов занимал пост гендиректора «Эфко», затем стал председателем совета директоров группы.

Сама группа в последующие годы разрослась – в 2010-е начался выпуск кетчупов, мыла, йогуртов и др. В 2020 г. в структурах «Эфко» работали свыше 17 000 человек. ГК располагала 16 заводами и единственным в стране глубоководным морским терминалом по перевалке растительных масел в порту Тамань.

Осенью 2021 г. в рамках холдинга появился проект «Транспорт будущего», нацеленный на создание экосистемы беспилотного транспорта. Тогда в инновационном центре «Бирюч» представили прототип аэротакси Hi-Fly. Впоследствии «Транспорт будущего» реорганизовали в самостоятельную компанию. В 2023 г. она запустила производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) «Самара» в особой экономической зоне «Тольятти». Выручка ГК «Эфко» по итогам 2024 г. составила 44 млрд руб., увеличившись на 23% год к году.

В январе 2025 г. центр «Самара» посетил президент Владимир Путин. Производство ему показывал гендиректор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко (работал в «Эфко» с 2012 г., в мае этого года был задержан первым по тому же делу, что и Кустов).

В июле 2025 г. «Эфко» получила разрешение ФАС России на выкуп у Exoil Group ООО «Масленица», бывшей «дочки» американской Bunge. С покупкой актива стоимостью 16 млрд руб. группа получила права на бренды растительного масла «Олейна» и Ideal.

В своих немногочисленных интервью Кустов практически не рассказывал о себе, но много времени уделял своим взглядам на философию управления и подготовку кадров. Так, работа с персоналом в «Эфко», отмечал он в 2020 г., строится «на стыке социального конструирования и психологии», а куратором этого процесса почти 20 лет был профессор и бывший главный психолог ГРУ Николай Конюхов.

Кандидатов, по словам Кустова, тестируют перед приемом на работу по четыре-пять часов для составления точного психологического портрета, а группа в целом делает ставку не на выпускников столичных вузов, а на людей из регионов. Тогда же он говорил, что ему принадлежит 28% акций «Эфко» (бумаги не передаются, по его словам, людям, не работающим в ГК). По информации Forbes на апрель 2026 г., эффективная доля Кустова составляла около 42%, издание оценило его состояние в $1,1 млрд, поместив его на 144-е место в рейтинге отечественных миллиардеров.

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