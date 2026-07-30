Чем известен миллиардер Валерий Кустов

Кандидатов, по словам Кустова, тестируют перед приемом на работу по четыре-пять часов для составления точного психологического портрета, а группа в целом делает ставку не на выпускников столичных вузов, а на людей из регионов. Тогда же он говорил, что ему принадлежит 28% акций «Эфко» (бумаги не передаются, по его словам, людям, не работающим в ГК). По информации Forbes на апрель 2026 г., эффективная доля Кустова составляла около 42%, издание оценило его состояние в $1,1 млрд, поместив его на 144-е место в рейтинге отечественных миллиардеров.