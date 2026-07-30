Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PIKK575,9-0,09%CNY Бирж.11,75-0,38%IMOEX2 209,84-1,22%RTSI871,74-1,84%RGBI115,33+0,26%RGBITR774,56+0,29%
Главная / Общество /

Суд арестовал главу совета директоров «Эфко» Кустова

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров ГК «Эфко» Валерия Кустова, сообщил «Ведомостям» один из участников судебного процесса. Ему избирали меру пресечения в виде заключения под стражу.

30 июля «Интерфакс» сообщал, что Кустов и и генеральный директор компании Евгений Ляшенко задержаны по делу о хищении. Уточняется, что Кустова и Ляшенко подозревают в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ГК «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.

Какими брендами владеет ГК «Эфко»

«Эфко» обладает брендом «Слобода», под маркой которой выпускают майонезы, кетчупы, йогурты, подсолнечные и другие растительные масла, брендом растительных масел Altero, линейкой продуктов в сегменте здорового питания Healthy Innovation и брендом De Olio.

30 июля Мещанский суд Москвы также арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, суд также отправил их под стражу. Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

Читайте также:Чем известен миллиардер Валерий Кустов
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её