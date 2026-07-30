Суд арестовал главу совета директоров «Эфко» Кустова
Мещанский районный суд Москвы арестовал председателя совета директоров ГК «Эфко» Валерия Кустова, сообщил «Ведомостям» один из участников судебного процесса. Ему избирали меру пресечения в виде заключения под стражу.
30 июля «Интерфакс» сообщал, что Кустов и и генеральный директор компании Евгений Ляшенко задержаны по делу о хищении. Уточняется, что Кустова и Ляшенко подозревают в хищении путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
До этого сообщалось, что в ГК «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании, в том числе директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.
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30 июля Мещанский суд Москвы также арестовал заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд также удовлетворил ходатайство следствия и избрал Половчене меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Информацию о задержании РБК подтвердил собеседник в Минпромторге. По информации источников РБК, одновременно были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова и Романцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, суд также отправил их под стражу. Как утверждают собеседники издания, уголовное дело связано с проектом по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».