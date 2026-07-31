Задержан россиянин, собиравший для Киева сведения о ВПК

Сотрудники ФСБ задержали участника организации «Артподготовка» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , которого подозревают в сборе сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) для украинских спецслужб. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.