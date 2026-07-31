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Главная / Общество /

Задержан россиянин, собиравший для Киева сведения о ВПК

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали участника организации «Артподготовка» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), которого подозревают в сборе сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) для украинских спецслужб. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии ведомства, подозреваемый, представляясь сотрудником логистической компании, собирал информацию о стратегически важных объектах в семи регионах РФ. Полученные сведения он, как утверждает ФСБ, передавал через Telegram кураторам террористической организации «в целях подрыва национальной безопасности страны».

Сейчас следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной в России террористической. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

30 июля ФСБ также сообщила о задержании 35-летнего жителя Москвы по делу о государственной измене. По версии следствия, мужчина перевел деньги на криптовалютный кошелек, который использовался Службой безопасности Украины для финансирования диверсий.

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