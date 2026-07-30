Москвича задержали по делу о госизмене за перевод на криптокошелек СБУ

18 июля ФСБ также сообщала об аресте двух жительниц Крыма по делу о государственной измене. По версии ведомства, одна из них по заданию украинского куратора оборудовала на территории полуострова тайник с компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства и передала его координаты СБУ. Вторую женщину подозревают в переводе 5000 гривен на счет украинского банка, которые, как утверждает следствие, предназначались для нужд ВСУ.