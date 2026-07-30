Москвича задержали по делу о госизмене за перевод на криптокошелек СБУ
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего москвича по подозрению в государственной измене. По версии силовиков, он перевел деньги на криптовалютный кошелек, который использовался Службой безопасности Украины для финансирования диверсий. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина через Telegram самостоятельно установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. После он перевел денежные средства на криптокошелек, используемый, по версии ФСБ, для сбора средств в интересах украинских спецслужб.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.
18 июля ФСБ также сообщала об аресте двух жительниц Крыма по делу о государственной измене. По версии ведомства, одна из них по заданию украинского куратора оборудовала на территории полуострова тайник с компонентами для изготовления самодельного взрывного устройства и передала его координаты СБУ. Вторую женщину подозревают в переводе 5000 гривен на счет украинского банка, которые, как утверждает следствие, предназначались для нужд ВСУ.