По делу о госизмене арестовали двух жительниц Крыма

Вторая фигурантка делала денежные перечисления на счет украинского банка в сумме 5000 гривен. Эти средства, как утверждается, предназначались для нужд ВСУ. Кроме того, она собирала сведения об объектах топливно-энергетической инфраструктуры, военном аэродроме и других военных объектах в Крыму. Эту информацию она собиралась передать своему родственнику, который служит в Государственной пограничной службе Украины, но не успела – ее задержали сотрудники ФСБ России.