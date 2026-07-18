По делу о госизмене арестовали двух жительниц Крыма
В Крыму арестовали двух местных жительниц, завербованных Службой безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Женщинам предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (госизмена).
По данным ФСБ, одна из задержанных – жительница Ялты – по указанию украинского куратора оборудовала на территории полуострова тайник с компонентами для изготовления взрывного устройства. Координаты схрона она передала СБУ. Позже этот тайник был использован для организации взрыва автомобиля российского военнослужащего Черноморского флота в Севастополе в 2024 г.
Вторая фигурантка делала денежные перечисления на счет украинского банка в сумме 5000 гривен. Эти средства, как утверждается, предназначались для нужд ВСУ. Кроме того, она собирала сведения об объектах топливно-энергетической инфраструктуры, военном аэродроме и других военных объектах в Крыму. Эту информацию она собиралась передать своему родственнику, который служит в Государственной пограничной службе Украины, но не успела – ее задержали сотрудники ФСБ России.
В ноябре 2024 г. неизвестные прикрепили к днищу автомобиля российского военного самодельное взрывное устройство. Позднее в Гагаринском районе Севастополя оно сработало. В результате теракта военный погиб.
В мае жителя Джанкойского района Крыма приговорили к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. 42-летний мужчина собирал сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений. В 2024 г. крымчанин вел видео- и фотосъемку военных воздушных судов и воинского транспорта. Сведения он передавал представителю иностранного государства для использования против интересов России.
В 2025 г. российские суды вынесли 219 приговоров по уголовным делам о государственной измене.