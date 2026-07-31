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Рособрнадзор планирует ввести устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году

Ведомости

Рособрнадзор разработает модели устной части ЕГЭ по истории и намерен внедрить ее к 2030 г. Об этом глава ведомства Анзор Музаев сообщил «РИА Новости».

По его словам, устный экзамен по истории для девятых классов войдет в штатный режим в 2028 г. Для ЕГЭ по истории ориентир – 2030 г., затем аналогичный формат может появиться и в литературе.

Музаев уточнил, что от отработки до внедрения модели проходит четыре–пять лет, поэтому выпускникам девятых классов переживать не стоит. Им может предстоять лишь участие в апробации.

20 апреля Музаев сообщал в интервью «Ведомостям», что ведется работа по созданию модели, при которой будут выставляться объективные оценки за устный экзамен по истории. Он обратил внимание на важность честного проведения экзамена. По словам Музаева, если учителя в одних субъектах начнут «дарить» оценки, а в других все будет сделано четко и строго, то средние оценки «развалятся». В таких условиях будет непонятен реальный уровень исторического образования в России, отметил он.

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