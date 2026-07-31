Рособрнадзор планирует ввести устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году

20 апреля Музаев сообщал в интервью «Ведомостям», что ведется работа по созданию модели, при которой будут выставляться объективные оценки за устный экзамен по истории. Он обратил внимание на важность честного проведения экзамена. По словам Музаева, если учителя в одних субъектах начнут «дарить» оценки, а в других все будет сделано четко и строго, то средние оценки «развалятся». В таких условиях будет непонятен реальный уровень исторического образования в России, отметил он.