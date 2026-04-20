Музаев рассказал, будет ли устная часть в ЕГЭ по истории
Сейчас идет работа по созданию модели, при которой будут выставляться объективные оценки за устный экзамен по истории, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Ведомостям».
«Сначала надо апробировать то, что предложат наши специалисты, но очень важно, чтобы и устный экзамен проходил честно», – сказал он.
По словам Музаева, если учителя в одних субъектах начнут «дарить» оценки, а в других все будет сделано четко и строго, то средние оценки «развалятся». В таких условиях будет непонятен реальный уровень исторического образования в России, отметил он.
4 марта министр просвещения Сергей Кравцов на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил, что с 2027/28 учебного года девятиклассники должны будут сдавать устный экзамен по истории для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов.
Основной период ЕГЭ начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни назначены на 22–25 июня. Дополнительно 8–9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по желанию.