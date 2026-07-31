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Не менее восьми человек ранены из-за атаки на автобус в ДНР

Ведомости

Не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк, сообщил ТАСС глава Амвросиевского округа Игорь Лызов.

Удар произошел уже на востоке ДНР в районе поселка Кутейниково в 4:15 мск.

Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно, рассказал Лызов.

30 июля в Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю погиб мужчина.

29 июля дрон попал в автомобиль в поселке Луганское в ДНР, водитель скончался. При атаке на рейсовый автобус на автодороге Луганск – Светлодарск 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.

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