Не менее восьми человек ранены из-за атаки на автобус в ДНР

29 июля дрон попал в автомобиль в поселке Луганское в ДНР, водитель скончался. При атаке на рейсовый автобус на автодороге Луганск – Светлодарск 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.