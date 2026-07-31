Не менее восьми человек ранены из-за атаки на автобус в ДНР
Не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк, сообщил ТАСС глава Амвросиевского округа Игорь Лызов.
Удар произошел уже на востоке ДНР в районе поселка Кутейниково в 4:15 мск.
Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно, рассказал Лызов.
30 июля в Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю погиб мужчина.
29 июля дрон попал в автомобиль в поселке Луганское в ДНР, водитель скончался. При атаке на рейсовый автобус на автодороге Луганск – Светлодарск 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Две женщины находятся в тяжелом состоянии.