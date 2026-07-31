СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

СК возбудил уголовное дело по Следователи и криминалисты ведут работу по ст. 205 УК РФ. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на месте происшествия. В ведомстве подчеркнули, что действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка.