Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,738-0,1%BISVP9,38+0,64%UTAR9,2+0,77%IMOEX2 207,45-0,11%RTSI870,8-0,11%RGBI115,03-0,49%RGBITR772,84-0,45%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело о террористической атаке по факту украинского удара по автобусу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ведомство в Мах.

Установлено, что в Амвросиевском муниципальном округе украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Краснодар – Донецк». В результате преступления есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

СК возбудил уголовное дело по Следователи и криминалисты ведут работу по ст. 205 УК РФ. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на месте происшествия. В ведомстве подчеркнули, что действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее глава Амвросиевского округа Игорь Лызов сообщал, что при атаке на автобус пострадали не менее восьми человек. Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно, рассказал Лызов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её