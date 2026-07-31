СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело о террористической атаке по факту украинского удара по автобусу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ведомство в Мах.
Установлено, что в Амвросиевском муниципальном округе украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Краснодар – Донецк». В результате преступления есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
СК возбудил уголовное дело по Следователи и криминалисты ведут работу по ст. 205 УК РФ. Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства на месте происшествия. В ведомстве подчеркнули, что действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка.
Ранее глава Амвросиевского округа Игорь Лызов сообщал, что при атаке на автобус пострадали не менее восьми человек. Одного из раненых доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно, рассказал Лызов.