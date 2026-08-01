Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове «божественной милостью»

Саров находится в Нижегородской области. Это закрытый город, в советское время он именовался Арзамас-16. Именно в этом городе начались работы по созданию советского ядерного оружия. В 1946 г. было создано Конструкторское бюро № 11 (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ). Первая советская атомная бомба называлась РДС-1, она была успешно испытана 29 августа 1949 г. на полигоне в Семипалатинске.