Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
FESH63,5+0,6%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове «божественной милостью»

Ведомости

Создание ядерного оружия в Сарове случилось благодаря божественной милости, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Сарове. Трансляцию службы вел телеканал «Союз» на YouTube.

«Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», – заявил патриарх Кирилл.

По его словам, тот факт, что именно в Сарове, где молился Серафим Саровский, ученые создали атомную бомбу, – не случайность. Кроме того, патриарх отметил, что многие ученые в «той отрасли научных знаний, которая обеспечивает безопасность нашей страны», являются православными людьми.

Саров находится в Нижегородской области. Это закрытый город, в советское время он именовался Арзамас-16. Именно в этом городе начались работы по созданию советского ядерного оружия. В 1946 г. было создано Конструкторское бюро № 11 (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ). Первая советская атомная бомба называлась РДС-1, она была успешно испытана 29 августа 1949 г. на полигоне в Семипалатинске.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте