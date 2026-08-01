Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове «божественной милостью»
Создание ядерного оружия в Сарове случилось благодаря божественной милости, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Сарове. Трансляцию службы вел телеканал «Союз» на YouTube.
«Ученые, которые работали здесь, в Сарове, создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить наше Отечество. Вот таким образом, через труд ученых, инженеров, рабочих, несомненно, явилась благодать и милость Божия над страной нашей», – заявил патриарх Кирилл.
По его словам, тот факт, что именно в Сарове, где молился Серафим Саровский, ученые создали атомную бомбу, – не случайность. Кроме того, патриарх отметил, что многие ученые в «той отрасли научных знаний, которая обеспечивает безопасность нашей страны», являются православными людьми.
Саров находится в Нижегородской области. Это закрытый город, в советское время он именовался Арзамас-16. Именно в этом городе начались работы по созданию советского ядерного оружия. В 1946 г. было создано Конструкторское бюро № 11 (сейчас это Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ). Первая советская атомная бомба называлась РДС-1, она была успешно испытана 29 августа 1949 г. на полигоне в Семипалатинске.