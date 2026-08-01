В ущелье рядом с Эльбрусом нашли тело пропавшей неделю назад туристки
В ущелье Адыр-су Эльбрусского района обнаружено тело пропавшей неделю назад туристки, сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.
По предварительным данным, жительница Санкт-Петербурга 1961 г. р. прибыла в ущелье 25 июля в составе группы. Женщина одна отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. В этой реке ее тело обнаружили спасатели.
Следственные органы проводят доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
26 июля СК РФ по Кабардино Балкарии возбудил уголовное дело по факту гибели трех иностранных альпинистов на Эльбрусе. По версии следствия, 24 июля группа из семи альпинистов-иностранцев начала восхождение на Эльбрус. Вечером следующего дня стремительно ухудшились погодные условия: началась пурга и поднялся шквалистый ветер. Группа сбилась с маршрута. Один из туристов спустился в лагерь и попросил о помощи.
Позднее региональное управление СК РФ также сообщило о гибели одного из двух туристов, находившихся на высоте 5300 м на седловине горы Эльбрус. Оба участника этой группы – россияне. Второго эвакуировали.