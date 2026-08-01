Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

В ущелье рядом с Эльбрусом нашли тело пропавшей неделю назад туристки

Ведомости

В ущелье Адыр-су Эльбрусского района обнаружено тело пропавшей неделю назад туристки, сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, жительница Санкт-Петербурга 1961 г. р. прибыла в ущелье 25 июля в составе группы. Женщина одна отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. В этой реке ее тело обнаружили спасатели.

Следственные органы проводят доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

26 июля СК РФ по Кабардино Балкарии возбудил уголовное дело по факту гибели трех иностранных альпинистов на Эльбрусе. По версии следствия, 24 июля группа из семи альпинистов-иностранцев начала восхождение на Эльбрус. Вечером следующего дня стремительно ухудшились погодные условия: началась пурга и поднялся шквалистый ветер. Группа сбилась с маршрута. Один из туристов спустился в лагерь и попросил о помощи.

Позднее региональное управление СК РФ также сообщило о гибели одного из двух туристов, находившихся на высоте 5300 м на седловине горы Эльбрус. Оба участника этой группы – россияне. Второго эвакуировали.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь