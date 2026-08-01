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СКР уточняет число жертв взрыва на Кудринской площади в Москве

Ведомости

Столичные следователи устанавливают точное количество погибших и пострадавших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в Telegram-канале.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится осмотр места взрыва.

Пресс-служба столичного управления МВД ранее сообщила о трех погибших и 15 пострадавших. По данным СМИ, число раненых может достигать 20.

Взрыв произошел в ресторане, расположенном на первом этаже сталинской высотки. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован прибывшими пожарными расчетами. Причиной взрыва могла стать утечка газа на кухне.

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