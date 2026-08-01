СКР уточняет число жертв взрыва на Кудринской площади в Москве
Столичные следователи устанавливают точное количество погибших и пострадавших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) в Telegram-канале.
На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, проводится осмотр места взрыва.
Пресс-служба столичного управления МВД ранее сообщила о трех погибших и 15 пострадавших. По данным СМИ, число раненых может достигать 20.
Взрыв произошел в ресторане, расположенном на первом этаже сталинской высотки. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован прибывшими пожарными расчетами. Причиной взрыва могла стать утечка газа на кухне.