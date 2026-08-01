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НАК: в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв взрывного устройства

Ведомости

В ресторане высотки на Кудринской площади в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Устройство принесла с собой женщина, личность которой пока не установлена. Она погибла при взрыве.

По информации НАК, жертвами взрыва стали три человека. Второй человек – охранник, который заметил взрывное устройство и не позволил принесшей его женщине пронести его внутрь помещения. Также погиб один из посетителей.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошел около 20:10 мск. К настоящему моменту известно о трех погибших и 21 пострадавшем. Из-за ЧП отменили ночной велофестиваль и перекрыли ряд улиц в центре столицы.

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