НАК: в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв взрывного устройства
Устройство принесла с собой женщина, личность которой пока не установлена. Она погибла при взрыве.
По информации НАК, жертвами взрыва стали три человека. Второй человек – охранник, который заметил взрывное устройство и не позволил принесшей его женщине пронести его внутрь помещения. Также погиб один из посетителей.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Взрыв произошел около 20:10 мск. К настоящему моменту известно о трех погибших и 21 пострадавшем. Из-за ЧП отменили ночной велофестиваль и перекрыли ряд улиц в центре столицы.