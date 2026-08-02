При взрыве газа в Карачаево-Черкесии пострадали 10 человек

При взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесской Республике пострадали 10 человек, сообщает ГУ МЧС по региону в Max. Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел под навесом в домовладении в городе Усть-Джегута.