При взрыве газа в Карачаево-Черкесии пострадали 10 человек
При взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесской Республике пострадали 10 человек, сообщает ГУ МЧС по региону в Max. Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел под навесом в домовладении в городе Усть-Джегута.
По предварительным данным, семь пострадавших были доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий привлечены 20 человек и восемь единиц техники, сообщили в ведомстве.
31 июля в частично заселенном многоквартирном доме № 3 по улице Крымской в Заводском районе Саратова произошло обрушение кирпичной кладки в одном из подъездов. Здание ранее было признано аварийным.