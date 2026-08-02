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При взрыве газа в Карачаево-Черкесии пострадали 10 человек

Ведомости

При взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесской Республике пострадали 10 человек, сообщает ГУ МЧС по региону в Max. Хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел под навесом в домовладении в городе Усть-Джегута.

По предварительным данным, семь пострадавших были доставлены в лечебные учреждения Усть-Джегуты и Черкесска.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. К ликвидации последствий привлечены 20 человек и восемь единиц техники, сообщили в ведомстве.

31 июля в частично заселенном многоквартирном доме № 3 по улице Крымской в Заводском районе Саратова произошло обрушение кирпичной кладки в одном из подъездов. Здание ранее было признано аварийным.

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