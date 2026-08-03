МВД предостерегло россиян от публикации данных о семье в социальных сетях
МВД России призвало граждан не публиковать в соцсетях подробную информацию о себе и близких. В частности, рекомендуется не указывать места учебы, работы, адрес проживания, а также держать в секрете сведения о семье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы ведомства.
По данным полиции, эти данные могут использовать вербовщики для построения портрета жертвы.
Россиянам советуют избегать открытых дискуссий о своих взглядах, не отвечать на личные вопросы незнакомцев и проверять владельцев профилей. В МВД также рекомендуют добавлять подозрительных собеседников в «черный список» и сообщать о них модераторам.
В октябре 2025 г. МВД предупреждало, что персональные данные могут помочь мошенникам завладеть ценной информацией о человеке и применить ее в преступных целях. Поэтому в соцсетях не следует указывать полные ФИО и дату рождения. В публичных профилях критически важно не размещать тот объем личных сведений, который позволит злоумышленникам получить о пользователе дополнительную информацию, подчеркивали тогда в министерстве.