МВД предостерегло россиян от публикации данных о семье в социальных сетях

В октябре 2025 г. МВД предупреждало, что персональные данные могут помочь мошенникам завладеть ценной информацией о человеке и применить ее в преступных целях. Поэтому в соцсетях не следует указывать полные ФИО и дату рождения. В публичных профилях критически важно не размещать тот объем личных сведений, который позволит злоумышленникам получить о пользователе дополнительную информацию, подчеркивали тогда в министерстве.