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Главная / Общество /

Один человек пострадал от атаки БПЛА на склад WB во Владимирской области

Ведомости

В Собинском округе Владимирской области в результате атаки украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries пострадал молодой мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, у пострадавшего зафиксировано повреждение головы, его везут в больницу.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, полученные повреждения не имеют серьезных последствий.

Утром стало известно, что из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области, людей эвакуировали. Пожарные расчеты работают на месте инцидента. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Об атаке на складской комплекс WB сообщил Авдеев. Тогда он говорил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения.

Ночью 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

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