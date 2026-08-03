Один человек пострадал от атаки БПЛА на склад WB во Владимирской области
В Собинском округе Владимирской области в результате атаки украинского беспилотника на складской комплекс Wildberries пострадал молодой мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, у пострадавшего зафиксировано повреждение головы, его везут в больницу.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, полученные повреждения не имеют серьезных последствий.
Утром стало известно, что из-за украинской атаки загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области, людей эвакуировали. Пожарные расчеты работают на месте инцидента. Компания перестроила логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
Об атаке на складской комплекс WB сообщил Авдеев. Тогда он говорил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения.
Ночью 3 августа силы ПВО уничтожили 131 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.