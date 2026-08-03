Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа»
Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщил PP Sports.
О своем решении он объявил на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата Китая против «Ляонин Тежэнь». Встреча завершилась поражением «Шанхай Шэньхуа» со счетом 3:1. Это поражение стало для команды третьим подряд.
В своей прощальной речи Слуцкий отметил, что сделал все, что было в его силах. «Я надеюсь, что в "Шэньхуа" все будет в порядке», – сказал он.
Российский тренер возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 г. В июле 2026 г. клуб продлил контракт с ним до 2027 г. Под его руководством команда дважды выигрывала Суперкубок Китая и дважды занимала второе место в национальном чемпионате.
До работы в Китае Слуцкий тренировал «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», московский ЦСКА, английский «Халл сити», нидерландский «Витесс» и казанский «Рубин». В 2015-2016 гг. он возглавлял сборную России.