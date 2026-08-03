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ФСБ предотвратила подрыв здания прокуратуры Пятигорска

Ведомости

В Ставропольском крае задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, который готовил подрыв здания прокуратуры в Пятигорске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как заявили в ведомстве, задержанный 2001 г. р. является сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО). По версии спецслужбы, он действовал по указанию и при координации функционера этой организации, находящегося в Сирии.

По данным ФСБ, подозреваемый планировал совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Для подготовки атаки он провел разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. После предполагаемого совершения теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации. При обыске у задержанного были обнаружены составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывного устройства.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

31 июля в Ростовской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность 18-летнего жителя Таганрога, который действовал в интересах украинских спецслужб и готовил теракт против российских военнослужащих. Возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

В этот же день сотрудники ФСБ задержали участника организации «Артподготовка (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)» (организация признана террористической и запрещена в РФ), которого подозревают в сборе сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) для украинских спецслужб.

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