ФСБ предотвратила подрыв здания прокуратуры Пятигорска

По данным ФСБ, подозреваемый планировал совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры Пятигорска. Для подготовки атаки он провел разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства. После предполагаемого совершения теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды международной террористической организации. При обыске у задержанного были обнаружены составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывного устройства.