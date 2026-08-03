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Главная / Общество /

МВД предупредило о рисках коротких видеороликов для подростков

Ведомости

Короткие видеоролики в социальных сетях могут наносить вред и усилить риск девиантного поведения у подростков. Об этом заявили ТАСС в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве отметили, что подобный контент может содержать сцены насилия и другие деструктивные материалы. Кроме того, в министерстве сослались на информацию о деятельности компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В МВД заявили, что руководство компании якобы располагало сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивные состояния и негативно влиять на пищевое поведение, однако не стало изменять алгоритмы работы социальной сети из-за опасений потерять рекламные доходы.

В сообщении также упоминается, что генеральные прокуроры штатов Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси подали иски против Meta на общую сумму около $1,4 трлн.

12 июля Минпросвещения России подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Такой контент должен быть предварительно проверен на безопасность. Ведомство также обращает внимание на необходимость ограничивать доступ детей к материалам, которые могут причинить психологический вред. Помимо выбора безопасных игр Минпросвещения рекомендует применять технические средства фильтрации травмирующего контента.

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