Экс-начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 года за взятку
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима по статье о получении взятки. Об этом говорится в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Черников был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Как установил суд, с декабря 2023 г. по сентябрь 2024 г. подсудимый путем вымогательства получал от бизнесмена через посредника деньги. Всего ему было передано 1,3 млн руб. «за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории вокзала».
Кроме срока в колонии, Черникову назначили 6,5 млн руб. штрафа и на 10 лет лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.
Черникову было предъявлено обвинение в получении взятки в январе 2026 г., писал ТАСС.