Экс-начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 года за взятку

Как установил суд, с декабря 2023 г. по сентябрь 2024 г. подсудимый путем вымогательства получал от бизнесмена через посредника деньги. Всего ему было передано 1,3 млн руб. «за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории вокзала».