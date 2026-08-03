Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,854+1,04%KUZB0,029+1,41%ARSA7,250%IMOEX2 250,2+1,07%RTSI892,06+1,07%RGBI115,05-0,01%RGBITR773,68+0,09%
Главная / Общество /

Гражданку Узбекистана депортируют за коврик с флагом России

Ведомости

Гражданку Узбекистана вышлют на родину за коврик для ног с флагом России. Об этом сообщили в Telegram-канале Агентства миграции среднеазиатской республики.

«За счет средств фонда миграции оформлен авиабилет для ее возвращения в Узбекистан. Оно запланировано на 6 августа текущего года», – говорится в публикации.

27 июля представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказал «Ведомостям», что за первое полугодие приставы выдворили 44 000 иностранных граждан. Это на 65,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

24 июля Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за совершение которых иностранцам грозит депортация. Их число вырастет до 45. Иностранцев будут выдворять за нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминацию, распространение в интернете информации, которая унижает человеческое достоинство, и др.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь