Гражданку Узбекистана депортируют за коврик с флагом России

24 июля Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за совершение которых иностранцам грозит депортация. Их число вырастет до 45. Иностранцев будут выдворять за нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминацию, распространение в интернете информации, которая унижает человеческое достоинство, и др.