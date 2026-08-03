Гражданку Узбекистана депортируют за коврик с флагом России
Гражданку Узбекистана вышлют на родину за коврик для ног с флагом России. Об этом сообщили в Telegram-канале Агентства миграции среднеазиатской республики.
«За счет средств фонда миграции оформлен авиабилет для ее возвращения в Узбекистан. Оно запланировано на 6 августа текущего года», – говорится в публикации.
27 июля представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассказал «Ведомостям», что за первое полугодие приставы выдворили 44 000 иностранных граждан. Это на 65,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года.
24 июля Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за совершение которых иностранцам грозит депортация. Их число вырастет до 45. Иностранцев будут выдворять за нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминацию, распространение в интернете информации, которая унижает человеческое достоинство, и др.