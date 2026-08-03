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Главная / Общество /

Куренков предупредил о непрогнозируемых ЧС

Ведомости

Россия может столкнуться с не прогнозированными ранее чрезвычайными ситуациями из-за развития технологий. Об этом заявил глава МЧС РФ Сергей Куренков в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

«Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по «эффекту домино», – сказал он.

По его словам, на возникновение уязвимостей может повлиять «тесное переплетение» разнородных критически важных систем. В частности, локальный сбой на одном внешне изолированном узле может быстро распространиться на смежные отрасли. Такие инциденты приобретают межотраслевой характер и быстро выходят за рамки одного объекта или ведомства, достигая уровня регионального или федерального.

В России почти миллион человек пострадали в ЧС за последние полгода

Общество

В июле «Ведомости» писали, что за последние полгода в России пострадали в ЧС около 845 000 человек – это более чем в шесть раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Погибли при ЧС 156 человек, что в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии 2025 г.

Причина роста числа пострадавших заключается в масштабах ЧС, говорил представитель МЧС. В частности, речь идет об авариях на объектах ЖКХ в Севастополе и Саратовской области. В июне 2026 г. Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ, из-за чего город остался без электроснабжения.

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