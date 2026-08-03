Куренков предупредил о непрогнозируемых ЧС

В июле «Ведомости» писали, что за последние полгода в России пострадали в ЧС около 845 000 человек – это более чем в шесть раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Погибли при ЧС 156 человек, что в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии 2025 г.