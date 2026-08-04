Власти КНР за полгода возбудили более 1500 дел о коррупции в госорганах

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) возбудило почти 1685 уголовных дел о коррупции в государственной структуре в период с января по июнь 2026 г. Об этом сообщает китайское информагенство «Синьхуа» со ссылкой на отчет Национальной комиссию по надзору и контролю (ННК).