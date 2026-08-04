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Власти КНР за полгода возбудили более 1500 дел о коррупции в госорганах

Ведомости

Правительство Китайской Народной Республики (КНР) возбудило почти 1685 уголовных дел о коррупции в государственной структуре в период с января по июнь 2026 г. Об этом сообщает китайское информагенство «Синьхуа» со ссылкой на отчет Национальной комиссию по надзору и контролю (ННК).

«В течение первого полугодия 2026 г. органы контроля и надзора по всей стране рассмотрели 1685 случаев, связанных с сотрудниками органов контроля и надзора, и применили дисциплинарные меры к 1535 сотрудникам», – говорится в публикации.

Согласно отчету, было обработано более 14 200 сообщений, в которых фигурировали сотрудники дисциплинарного надзора. Ведомство провело 4385 разговоров и консультаций с сотрудниками и наказало 1535 человек.

Ранее, 15 июля, руководство КПК исключило из партии бывшего секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуя за коррупцию. Как сообщило «Синьхуа», решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК по итогам расследования 30 июня.

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