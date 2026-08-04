Минздрав вошел в отвечающий требованиям ВОЗ список регуляторов по медизделиям

Минздрав России вошел во временный перечень международных регуляторов в сфере медицинский изделий, удовлетворяющих требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ опубликован на сайте ВОЗ и означает признание организацией компетенций российского министерства в области контроля за качеством, безопасностью и эффективностью медицинской продукции.