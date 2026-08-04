Минздрав вошел в отвечающий требованиям ВОЗ список регуляторов по медизделиям
Минздрав России вошел во временный перечень международных регуляторов в сфере медицинский изделий, удовлетворяющих требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Документ опубликован на сайте ВОЗ и означает признание организацией компетенций российского министерства в области контроля за качеством, безопасностью и эффективностью медицинской продукции.
Помимо Минздрава России в перечень вошли Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейская регуляторная сеть по медизделиям, Агентство по регулированию лекарственных средств и медизделий Великобритании.
Всего в документе упомянуты 12 национальных и региональных регуляторов.
В основу перечня положен список регуляторных органов по уровню зрелости, также учитывалось членство России в руководящем комитете IMDRF (Международный форум регуляторов медицинских изделий), сказал «Ведомостям» вице-президент РСПП, председатель комиссии по индустрии здоровья Виктор Черепов.
IMDRF – это организация, учрежденная для гармонизации регуляторных требований к обращению медицинских изделий на международном уровне.
Включение российского Минздрава во временный список ВОЗ упростит взаимное признание результатов работы национальных регуляторов и сократит административные барьеры при выходе российских производителей на международные рынки, считает Черепов.
Новый перечень войдет в систему WHO Listed Authorities (WLA), которую организация внедряет вместо понятия «строгих регуляторов», говорится в документе ВОЗ.