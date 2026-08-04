Финляндия получила первую в мире лицензию на подземное хранилище ядерных отходов
Финский центр радиационной и ядерной безопасности STUK выдал компании Posiva лицензию на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива Onkalo, построенной вблизи атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото». Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства.
«На основе проведенной нами оценки мы можем заключить, что требования безопасности для выдачи лицензии на эксплуатацию выполнены», – подчеркнул генеральный директор STUK Петтери Типпина.
Финальное одобрение потребуется от финского министерства труда и экономического развития, а также правительства. Компания обратилась за разрешением в конце 2021 г.
3 августа румынские военные провели подрыв скального образования на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Ранее Румынии пришлось отключить один реактор на АЭС из-за проблем с охлаждением. К 5 августа планируется затопить четыре баржи с камнями и другими материалами, чтобы создать искусственное заграждение и перенаправить поток воды в сторону атомной электростанции.