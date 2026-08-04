Финляндия получила первую в мире лицензию на подземное хранилище ядерных отходов

3 августа румынские военные провели подрыв скального образования на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. Ранее Румынии пришлось отключить один реактор на АЭС из-за проблем с охлаждением. К 5 августа планируется затопить четыре баржи с камнями и другими материалами, чтобы создать искусственное заграждение и перенаправить поток воды в сторону атомной электростанции.