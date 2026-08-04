ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон как низкий
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает как низкий риск распространения вируса Бурбон после выявленного случая заражения в США. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.
«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», – заявил Олиэль.
Что такое вирус Бурбон
Он отметил, что вызываемое вирусом Бурбон заболевание является крайне редким и передается через укусы клещей.
2 августа Роспотребнадзор сообщал, что подтвержденных случаев циркуляции вируса на территории России не зафиксировано. Fox News писал, что вирус впервые подтвердили в Нью-Йорке. Исследователи предупредили, что другие случаи заражения могут оставаться недиагностированными.