ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон как низкий

Что такое вирус Бурбон

Это потенциально опасный РНК-содержащий вирус, поражающий человека и животных. Он был впервые обнаружен в 2014 г. в США (штат Канзас) у пациента, который скончался после укусов клещей. Основным переносчиком этой инфекции являются иксодовые клещи. Заболевание маскируется под обычный грипп или другие клещевые инфекции, вызывая высокую температуру, сильную слабость, сыпь, головную боль и тошноту. Из-за отсутствия специфических быстрых тестов диагностика патогена сильно затруднена, а вакцины или специального противовирусного лечения от него на сегодняшний день не существует.