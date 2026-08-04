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ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон как низкий

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает как низкий риск распространения вируса Бурбон после выявленного случая заражения в США. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль.

«На сегодняшний день имеющиеся данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей. С учетом крайне малого числа зарегистрированных случаев общий риск для здоровья населения оценивается как низкий», – заявил Олиэль.

Что такое вирус Бурбон

Это потенциально опасный РНК-содержащий вирус, поражающий человека и животных. Он был впервые обнаружен в 2014 г. в США (штат Канзас) у пациента, который скончался после укусов клещей. Основным переносчиком этой инфекции являются иксодовые клещи. Заболевание маскируется под обычный грипп или другие клещевые инфекции, вызывая высокую температуру, сильную слабость, сыпь, головную боль и тошноту. Из-за отсутствия специфических быстрых тестов диагностика патогена сильно затруднена, а вакцины или специального противовирусного лечения от него на сегодняшний день не существует.

Он отметил, что вызываемое вирусом Бурбон заболевание является крайне редким и передается через укусы клещей.

2 августа Роспотребнадзор сообщал, что подтвержденных случаев циркуляции вируса на территории России не зафиксировано. Fox News писал, что вирус впервые подтвердили в Нью-Йорке. Исследователи предупредили, что другие случаи заражения могут оставаться недиагностированными.

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