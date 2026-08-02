Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,732-0,15%APTK5,872+0,51%RGSS0,187-0,64%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор: случаев заражения вирусом Бурбон в России нет

Ведомости

Подтвержденных случаев циркуляции вируса Бурбон на территории России не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор.

Редкий вирус, передающийся через укусы клещей и не имеющий ни вакцины, ни специфического лечения, впервые подтвердили в Нью-Йорке, пишет Fox News. Исследователи предупредили, что другие случаи заражения могут оставаться недиагностированными.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вирус впервые выявили в 2014 г. в округе Бурбон (штат Канзас). После этого отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и на юге США.

У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, выраженная слабость и утомляемость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения – укус инфицированного клеща. Переносчиком считается вид Amblyomma americanum, известный как клещ «одинокая звезда».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такой вид клеща не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций на территории России – он является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки.

В июне Роспотребнадзор сообщил о том, что более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её