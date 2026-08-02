Роспотребнадзор: случаев заражения вирусом Бурбон в России нет
Подтвержденных случаев циркуляции вируса Бурбон на территории России не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор.
Редкий вирус, передающийся через укусы клещей и не имеющий ни вакцины, ни специфического лечения, впервые подтвердили в Нью-Йорке, пишет Fox News. Исследователи предупредили, что другие случаи заражения могут оставаться недиагностированными.
В Роспотребнадзоре сообщили, что вирус впервые выявили в 2014 г. в округе Бурбон (штат Канзас). После этого отдельные случаи заболевания регистрировались на Среднем Западе, Восточном побережье и на юге США.
У пациентов с подтвержденным диагнозом отмечались высокая температура, выраженная слабость и утомляемость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, а также сыпь. Основной путь заражения – укус инфицированного клеща. Переносчиком считается вид Amblyomma americanum, известный как клещ «одинокая звезда».
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что такой вид клеща не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций на территории России – он является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки.
В июне Роспотребнадзор сообщил о том, что более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.