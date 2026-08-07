Более 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона

Правительственная комиссия продолжает контролировать работы по ликвидации последствий разлива нефти при крушении танкеров в Керченском проливе. Очищено более 3600 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано свыше 185 300 т загрязненного песка и грунта. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается.