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Более 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона

Ведомости

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 105 пляжей Анапы, еще четыре проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства РФ.

«Завершена отсыпка пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС», – говорится в сообщении.

Сейчас последствия ЧС устраняет сводная группировка из 759 человек. Используется 187 единиц техники.

Сводная водолазная группа собрала 22 450 мешков с нефтесодержащими отходами на Черном море.

Правительственная комиссия продолжает контролировать работы по ликвидации последствий разлива нефти при крушении танкеров в Керченском проливе. Очищено более 3600 км береговой линии, в том числе повторно. Собрано свыше 185 300 т загрязненного песка и грунта. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым продолжается.

Разлив нефтепродуктов в Черное море произошел 20 апреля в результате атаки БПЛА на инфраструктуру морского терминала в Туапсе. Согласно оценкам специалистов, площадь загрязнения акватории достигла 10 000 кв. м.

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