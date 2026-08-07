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Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды АФК «Наследие»

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды «Наследие». Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно публикации, шестеро подсудимых признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Им назначены сроки от шести до 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Одной из осужденных назначено условное наказание с испытательным сроком. Всем фигурантам назначены штрафы, общая сумма которых составила 4,1 млн руб.

Также суд взыскал с осужденных 38,7 млн руб. в пользу потерпевших и оставил арест на их недвижимость в Подмосковье до полного исполнения обязательств по штрафам и возмещению ущерба.

Финансовая пирамида «Наследие» действовала с октября 2009 по сентябрь 2015 г. Ее основателем был экс-депутат горсовета Набережных Челнов Ринат Нурисламов. Организаторы привлекали средства граждан в 13 городах России, обещая высокую доходность. Вкладчикам выдавались пенсионные векселя. Собранные средства выводились через договоры займа в подконтрольные аффилированные компании, которые впоследствии преднамеренно доводились до банкротства. С начала 2015 г. компания перестала платить проценты и возвращать деньги.

Ранее, 19 мая, суд Иркутска вынес приговор 47-летней жительнице региона, обвиняемой в мошенничестве. В период с 2016 по 2019 г. она организовала финансовую пирамиду и похитила около 180 млн руб. у более 250 человек.

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