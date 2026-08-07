Суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды АФК «Наследие»

Финансовая пирамида «Наследие» действовала с октября 2009 по сентябрь 2015 г. Ее основателем был экс-депутат горсовета Набережных Челнов Ринат Нурисламов. Организаторы привлекали средства граждан в 13 городах России, обещая высокую доходность. Вкладчикам выдавались пенсионные векселя. Собранные средства выводились через договоры займа в подконтрольные аффилированные компании, которые впоследствии преднамеренно доводились до банкротства. С начала 2015 г. компания перестала платить проценты и возвращать деньги.