Минпросвещения создало совет по воспитанию детей в цифровую эпоху

Минпросвещения уточнило, что работа совета будет сосредоточена на методической поддержке учителей, внедрении новых образовательных подходов и формировании общей воспитательной среды во всех российских школах и колледжах. Первое заседание совета состоялось 6 августа в Санкт-Петербурге в рамках конференции «Воспитание созиданием». Мероприятие объединило более 100 специалистов из различных регионов России, а также из Южной Осетии и Абхазии, дополнило ведомство.