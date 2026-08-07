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Минпросвещения создало совет по воспитанию детей в цифровую эпоху

Ведомости

При Российском детско-юношеском центре создан Научно-методический совет по воспитанию детей в цифровую эпоху. Об этом Минпросвещения РФ сообщило в своем официальном Telegram-канале.

«В его состав вошли ведущие ученые и эксперты в сфере образования и воспитания. Вместе они будут разрабатывать современные методические рекомендации, поддерживать педагогов, проводить экспертизу образовательных проектов и внедрять лучшие воспитательные практики», – говорится в публикации.

Минпросвещения уточнило, что работа совета будет сосредоточена на методической поддержке учителей, внедрении новых образовательных подходов и формировании общей воспитательной среды во всех российских школах и колледжах. Первое заседание совета состоялось 6 августа в Санкт-Петербурге в рамках конференции «Воспитание созиданием». Мероприятие объединило более 100 специалистов из различных регионов России, а также из Южной Осетии и Абхазии, дополнило ведомство.

Ранее, 4 августа, Минпросвещение изменило задания ОГЭ по истории. В министерстве отметили, что учебные программы полностью синхронизированы с итоговой аттестацией, а все экзаменационные задания строго соответствуют материалам, которые школьники последовательно изучали в рамках уроков.

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